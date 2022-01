Aktuell gibt es im Landkreis 1293 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 14.231 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Seit Donnerstag wurden vom Gesundheitsamt Germersheim 196 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 183 seit Beginn der Pandemie (Stand 21. Januar, 12.30 Uhr). Die 7-Tages-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Freitagnachmittag mit 652,7 an, nach 561,2 am Vortag.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 875 Infizierte seit Beginn der Pandemie/83 aktuell infizierte Personen/769 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 1917/222/1682/13

VG Kandel: 1368/143/1212/13

VG Jockgrim: 1694/137/1528/29

VG Rülzheim: 1481/119/1348/14

VG Bellheim: 1539/94/1409/36

Germersheim: 3290/284/2979/27

VG Lingenfeld: 2067/211/1828/28

Kreis GER: 14231/1293/12755/183