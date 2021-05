Im Vergleich zu früher spricht man von der heutigen Jugend oft despektierlich: „Was die sich alles erlauben“ oder „So was hätt’s früher nit gewe“. Die Frage stellt sich, ob dies wirklich so war.

Gehen wir doch einmal zurück in die vermeintlich ach so gute alte Zeit und lassen kompetente Leute sprechen. So im vorvergangenen Jahrhundert bei der Versammlung der landwirtschaftlichen Bezirksvereine Germersheim am 6. September 1891 in Bellheim im Saal des Gasthauses „Zum Engel“: Dort bezeichnete Kreiswanderlehrer Fischer als einen der Haupthinderungsgründe für einen höheren Erlös in der Landwirtschaft die zunehmende Genusssucht der jüngeren Generation. „Ist noch Geld in der Hauswirtschaft übrig, dann ist es besser, man schaffe sich einen wohl verschlossenen Jauchebehälter (Pulfass), statt eines Vergnügungswägelchens an!“

In seiner Berichterstattung über diese Versammlung schrieb der „Landauer Anzeiger“ am 9. September weiter: „Zum Schlusse kritisiert der Vortragende die Lebensverhältnisse der heutigen Generation der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Während früher die Hausfrau und Mutter am Spinnrad saß und sich ihr Leinen selbst gewann, sitzen die Töchter heute am Stickrahmen, klimpern am Klavier und dergleichen; das Vieh-Füttern, Spinnen, Stricken und Flicken ist für sie eine unwürdige Arbeit.

Der Bauer ist nicht mehr gut genug

Früher setzten die Hausfrauen ihren Stolz hinein, wenn sie den großen Schrank öffneten und jedermann ihr selbstgewonnenes Weißzeug zeigen konnten. Heute können die Töchter meist nur gekaufte Linnen und Häkeleien, welche für ihren eigentlichen Beruf keinen praktischen Wert haben, vorzeigen. Die Töchter werden nicht mehr erzogen, um später tüchtige Frauen für landwirtschaftliche Häuslichkeiten zu werden, nein, wenn eine Tochter Aussicht hat, einige Tausend Mark zu erhalten, ist ihr ein Bauer nicht mehr gut genug, sie will dann einen Beamten oder sie will in die Stadt. Sieht eine junge Hausfrau heutzutage, dass die Nachbarin einen schönen Hut hat, so muss sie gleich einen schöneren haben, selbst wenn sie überhaupt keinen Hut nötig hat.“

Auch die jungen Männer kamen in dieser Berichterstattung nicht gut weg: „Während früher die Landwirte und deren Söhne an den Abenden oder Wochentagen sich zu Hause einer nutzbringenden Arbeit hingaben, sitzen sie heute im Bierhause und karten oder würfeln. Heutzutage müssen die Söhne wohlhabender Landwirte studieren; es wird nicht beachtet, dass Landwirtschaft eine der edelsten Beschäftigungen ist, die es gibt; man achtet nicht darauf, dass wenn die Söhne der besser gestellten Landwirte dem Berufe ihrer Eltern entfremdet werden, der Landwirtschaft die besten Stützen geraubt und dieselbe damit dem Rückgange geweiht ist.“

Den Besuch einer landwirtschaftlichen Schule solle jeder Landwirt seinem Sohn gönnen, selbst wenn es den einen oder anderen seiner Äcker koste, heißt es weiter im „Landauer Anzeiger“. „Herr Wanderlehrer Fischer hat unbarmherzig vorhandene Schäden und Mängel aufgedeckt. Recht hat derselbe, allein bei unseren jetzigen Zeitverhältnissen wird keine Änderung zu erwarten sein.“