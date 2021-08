Der Inhaber einer in Kirrlach gelegenen Imbiss-Gaststätte ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr in seinem Lokal mit einem 38-jährigen Mann in Streit geraten, der eskalierte. Zunächst schlug der Betreiber dem 38-Jährigen mit einer Pizza-Schaufel zu Boden und fügte ihm dann mit einem Messer im Gesichtsbereich eine Schnittwunde zu. Der Geschädigte musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Der Polizeiposten Bruhrain ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.