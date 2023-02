Zocken am Schultablet, dumme Sprüche in der Whatsapp-Gruppe. In solchen Fällen stehen Medienscouts ihren Mitschülern mit Rat und Tat zur Seite. Was sie im Schulalltag konkret tun.

Eigentlich waren die Tablets für schulische Zwecke gedacht. Doch nach der Zeit des Homeschoolings sei das Spielen an den Tablets im Unterricht immer mehr zum Problem geworden, sagt Medienscout Fabian, der selbst die 10. Klasse im Goethe-Gymnasium Germersheim besucht. Deshalb seien neue Regeln für den Umgang mit dem Tablet nötig geworden, die von Seiten der Schülerschaft aber auch mit Verständnis aufgenommen worden seien. Fabian kann bestätigen: „Jeder von uns hat auch gemerkt: Ich war da echt abhängig.“ Die Gruppe der Medienscouts besteht aus etwa 15 bis 20 Jugendlichen, die sich mit der Unterstützung von zwei Lehrerinnen für einen bewussten Umgang mit digitalen Medien an ihrer Schule engagieren. Sie helfen damit vielen Kindern, nicht in schwierige Verhaltensmuster zu fallen, Falschnachrichten zu erkennen und sich sicher im Netz zu bewegen.

Spielregeln für die sozialen Medien

Da vor allem unter den Mittelstufenschülern ein hohes Suchtpotenzial im Bezug auf das Internet beobachtet werde, finde demnächst ein Workshop zum Thema Gaming in den 7. und 8. Klassen statt, berichten die Medienscouts. Bei den jüngeren Kindern hingegen lägen die größten Unsicherheiten bei der Frage:„ Wofür kann man ein Medium überhaupt nutzen?“, wie Lotte aus der Oberstufe berichtet. Es käme zum Beispiel oft vor, dass der Klassenchat auf Whatsapp nicht adäquat genutzt werde. Die Medienscouts gehen dann in die Klasse, um ein offenes Gespräch zu führen oder die Kinder mit Workshops und oder einem Quiz zu sensibilisieren. Dabei werden zum Beispiel zusammen Regeln und Strukturen für einen verantwortungsvollen Umgang erarbeitet.

In erster Linie sei ihre Aufgabe aber, die Schüler zu informieren, sagt der Abiturient Finn. „Es ist wichtig, dass die Kinder aufgeklärt werden und mehr darüber wissen.“ Das Ziel ihrer Arbeit sei es Hilfestellungen für einen selbstbestimmten und angemessenen Umgang mit dem Netz zu geben. „Wir wollen nicht hingehen: Das ist schlecht, nutzt es nicht“, sagt Ann-Christine Gahn, die die Medienscouts als Lehrkraft begleitet. Die Medienscouts selbst haben ihre Methoden und ihr Wissen von der vorherigen, schon erfahrenen Generation an Medienscouts gelernt. Durch das Zuschauen könne man am besten lernen, da man „sich sehr auf die Situation anpassen“ müsse, sagt Lotte. Zudem gebe es aber auch noch interne Fortbildungen.

Aktionstag für Online-Sicherheit

Nun steht am 7. Februar wieder der weltweite Aktionstag für mehr Online-Sicherheit an, der Safer Internet Day. Fabian und die anderen Medienscouts vom Goethe-Gymnasium nehmen ihn zum Anlass für weitere Angebote. Vor allem die Eltern jüngerer Schüler und Schülerinnen nehmen beim digitalen Wohlbefinden ihrer Kinder noch eine wichtige Rolle ein. Deshalb veranstaltet die Schule in Kooperation mit der Polizei Germersheim auch einen aufklärenden Elternabend. Um das Maß der Mediennutzung ihrer Kinder besser einschätzen zu können, gibt es am Ende der Veranstaltung auch eine Checkliste zum Mitnehmen, kündigen die Medienscouts an.

Diese Checkliste ist eine von vielen pädagogischen Materialien, die die Organisation klicksafe, deutscher Veranstalter des Safer Internet Day, kostenlos zur Verfügung stellt. Solche Materialien werden, „gleichermaßen am ersten Tag, wenn die Fünftklässler begrüßt werden“, ausgegeben, sagt Gahn. Um Informationen zur Aufklärung auch außerhalb dieser besonderen Anlässe an möglichst viele Schüler weitergeben zu können, gäbe es des Weiteren eine ungefähr monatlich stattfindende Medienpause.

Am 7. Februar wird außerdem der Pink-Shirt-Day, einschließlich Fotowettbewerb, veranstaltet. Mit der Aktion, bei der möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit einem pinken Kleidungsstück zur Schule kommen, sei dazu da, um ein allgemeines Zeichen gegen Ausgrenzung und Mobbing zu setzen, erklärt Fabian.

Kontakt

Neben deutschlandweiten Veranstaltungen leistet klicksafe auch über ihre Webseite www.klicksafe.de einen Beitrag zum Erlernen einer ausgewogenen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Die angebotenen Podcasts, Materialien, Webinare und vieles mehr sind kostenfrei zugängig.