Einer 73-jährigen Radfahrerin ist am Montag die Handtasche im Vorbeifahren gestohlen worden. Sie war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Waldring unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer näherte, in ihren Fahrradkorb griff und die darin liegende Handtasche entwendete. Den dreisten Dieb sah die Rentnerin kurze Zeit später hinter einem Fahrzeug beim Ausleeren ihrer Handtasche wieder. In ihrer Verzweiflung bot sie dem Gauner 50 Euro als Gegenleistung für ihre Handtasche an und konnte so die Tasche samt Inhalt zurückerlangen. Anschließend machte sich der Täter mit den 50 Euro aus dem Staub.