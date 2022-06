Eine blutende Kopfplatzwunde erlitt ein 39-jähriger Mann aus Germersheim, nachdem er am Mittwochabend unvermittelt von einer Person im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit einer Eisenstange angegriffen worden war. Der Beschuldigte, ein 30-jähriger Germersheimer, war am Tatort zwar nicht mehr anzutreffen, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Rettungsdienst verbrachte den Geschädigten zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus nach Speyer, informierte die Polizei.