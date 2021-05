Wohl aufgrund von Übermüdung beschädigte ein 20-jähriger Fahrzeugführer am Donnerstagabend in Oberhausen-Rheinhausen mutmaßlich zwei PKW und flüchtete danach zunächst von der Unfallstelle. Seinen eigenen Angaben zufolge kam der junge Mann gegen 22 Uhr in der Waghäusler Straße mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, da er kurzzeitig eingeschlafen war. Dabei streifte sein Fahrzeug zwei am Straßenrand geparkte Autos und verursachte einen Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro. Zunächst entfernte sich der 20-Jährige von der Unfallstelle, kehrte jedoch wenige Minuten später zurück und gab sich den geschädigten Fahrzeughaltern als Verursacher zu erkennen.