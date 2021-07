Opfer eines räuberischen Diebstahls wurde ein 33-jähriger Mann am Dienstagvormittag in der Grünanlage entlang der Beiertheimer Allee, dem Beiertheimer Wäldle. Wie die Polizei mitteilt, schlief der 33-Jährige gegen 10.30 Uhr offenbar auf einer Parkbank als er bemerkte, wie der bislang unbekannte Täter seine beiden Handys aus der Hosentasche zog. Er ergriff daraufhin den Arm des Täters. Dieser hatte seine Beute schon in der Hand und schlug wohl mit der freien Hand auf den Geschädigten ein. Dieser musste offenbar den Arm loslassen, was dem Täter samt Beute die Flucht ermöglichte. Er rannte nach Angaben des Geschädigten in Richtung Brauerstraße weg. Bei dem flüchtenden Täter soll es sich um einen ungefähr 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er hatte schwarze, etwas längere Haare und war dunkel gekleidet. Er war ungefähr 180 Zentimeter groß, trug eine dunkle Kapuzenjacke und hatte er eine größere Umhängetasche bei sich. Der Mann erbeutete zwei Handys, ein Dokument und einen Bargeldbetrag.