Am Dienstagabend fuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis auf der B9 in Richtung Germersheim und verließ diese an der Anschlussstelle Rülzheim Süd. Hierbei kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und sein Fahrzeug im Grünstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme begründete sein Verhalten den Verdacht einer rauschmittelbeeinflussten Fahrt. Da ein Urintest positiv auf THC reagierte, wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.