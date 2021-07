Mit einer umgebauten Baustellenabsperrung errichteten zwei junge Männer am Sonntagmorgen ein Verkehrshindernis im Kreuzungsbereich „Am Entenfang“/Abfahrt Südtangente, teilt die Polizei mit. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurden dabei beobachtet, wie sie eine Baustellenabsperrung vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn warfen und so den Abfahrtsast von der Südtangente absperrten. Fahrzeuge mussten offenbar das Hindernis umfahren und wurden noch verbal durch die beiden offensichtlich alkoholisierten Männer angepöbelt und beleidigt. Einer der beiden fertigte noch Aufnahmen mit dem Handy von der Sperrung der Straße, die sein Kumpan aufbaute. Offenbar wurden mindestens zwei Fahrzeuge bei der Weiterfahrt behindert. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten ergriffen die beiden die Flucht. Sie konnten aber mit Hilfe von Zeugen in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.