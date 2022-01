In den „Traditiones possessionesque Wizenburgis“ des Klosters Weissenburg wird Ottersheim mehrmals genannt. Und im Güterverzeichnis in entsprechenden Urkunden ist beim Besitz auch eine kleine Mühle erwähnt, von der in späteren Urkunden nichts mehr zu erfahren ist.

Diese kleine Mühle stand nach der Chronik von Fritz Steegmüller vermutlich bei den heutigen Mühlwiesen und bezog ihr Wasser von einem Graben, der von der Queich abgeleitet war. An der Queich selbst konnte damals im Bereich der Ottersheimer Gemarkung keine Mühle errichtet werden, weil das Land beiderseits des Baches ziemlich versumpft war. Dass ein Wassergraben durch die Vorderwiesen floss, wird in späteren Urkunden bezeugt. Die Mühle selbst, die wegen der geringen Wasserkraft nur klein und unbedeutend war, scheint dann im Mittelalter eingegangen zu sein. Jedenfalls waren in der kurpfälzischen Zeit die Bauern verpflichtet , ihr Getreide in der Germersheimer Mühle mahlen zu lassen.

In den genauen Dorfbeschreibungen der Jahre 1600 und 1788 deuten die Begriffe und Hinweise Mühlweg oder Mühlwiesen auf die Existenz dieser ehemaligen Mühle im frühen Mittelalter hin. Auch heute gehören diese Bezeichnungen zum geläufigen Sprachgebrauch, ohne etwas von einer kleinen Mühle zu wissen.