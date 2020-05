„Aufgrund der aktuellen Entwicklung können ab Mai die Sitzungstermine der Kreisgremien wieder stattfinden; selbstverständlich unter strikter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregelungen“, teilt Landrat Fritz Brechtel am Donnerstag mit. Dies betrifft bis zur Sommerpause zwei Kreisausschüsse, den Jugendhilfeausschuss, den Ausschuss für Bauen und Klimaschutz, den Schulträgerausschuss, den Sozialausschuss, den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr sowie den Kreistag am 15. Juni.

„Die Sitzungen finden jeweils nur statt, wenn dringender Beratungs- und Entscheidungsbedarf besteht.“ Ähnlich wollen es die Bürgermeister in ihren Gemeinden handhaben, darauf habe man sich bei einer Telefonkonferenz mit den hauptamtlichen Bürgermeistern verständigt. Zunächst trifft sich der Kreisausschuss am Montag, 4. Mai, in der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth.

Für alle Sitzungstermine gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln. Desinfektionsmittel stehe zur Verfügung, die Sitzordnung ist an die Abstandsregelungen angepasst. Außerdem müssen Ausschussmitglieder und Zuhörer Gesichtsmasken bis zum Sitzplatz getragen werden. Sie können am Platz abgenommen werden.