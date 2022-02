Waghäusel-Wiesental. Ein 63-jähriger Mann ist am Montagabend in einem Einrichtungsmarkt in Waghäusel-Wiesental versehentlich eingeschlossen worden. Nachdem er die Polizei verständigte, konnte er nach kurzer Zeit befreit werden.

Der 63-Jährige hatte bei seinem Einkaufsbummel möglicherweise die Zeit vergessen, da er sich auch 20 Minuten nach Ladenschluss noch immer im Geschäft befand. Selbst die anwesenden Mitarbeiter hatten den späten Besucher offenbar nicht mehr auf dem Schirm. Erst als die Mitarbeiter schließlich das Licht im Einrichtungshaus abschalteten, bemerkte der 63-Jährige seinen Fehler. Nachdem er nicht mehr aus dem nunmehr verschlossenen Möbelmarkt herauskam, verständigte der Mann telefonisch das Polizeirevier Philippsburg.

Die Beamten erreichten anschließend den Marktleiter des Möbelhauses, so dass der 63-Jährige bereits wenig später aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.