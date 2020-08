Im Landkreis Germersheim wurden im Jahr 2019 exakt 1180 Menschen geboren und im gleichen Zeitraum sind 1365 Personen verstorben. Dies ergibt ein Bevölkerungsrückgang um 185 Einwohner. Pro Tausend Einwohner ist dies ein statistischer Wert von 1,4 Personen bei einem Landesdurchschnitt unter den Landkreisen von drei Menschen. Gleichzeitig gab es in dem Zeitraum 6735 Menschen, die in den Landkreis gezogen sind. Fortzüge gab es natürlich auch – 6577 Bewohner verließen den Kreis. Das macht ein Plus von 158 Menschen. Unterm Strich verlor der Landkreis aber 27 Bewohner. Ende 2019 lebten demnach 129.013 Menschen im Kreis Germersheim. Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems aufgrund der von den Standesämtern gemeldeten Daten ermittelt und veröffentlicht.