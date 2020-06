3840 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß: Der kleine Ethan ist das 1000 Kind, das in diesem Jahr im Klinikum Karlsruhe das Licht der Welt erblickt hat. Er kam bereits am Mittwoch zur Welt und dem Kleinen gehe es gut, wie das Krankenhaus mitteilt. Noch ist Ethan zur Betreuung in der Kinderklinik.

Mutter Lydia Diesendorf und ihr Mann Konstantin haben sich bewusst für eine Entbindung im Klinikum entschieden, weil sich die Frauenklinik mit Kreißsaal in direkter Nähe zur Kinderklinik befindet, heißt es in der Mitteilung weiter. Papa Konstantin habe wie so viele werdende Väter natürlich die Auswirkungen der Corona-Krise gespürt und sei besonders froh darüber, dass er bei der Geburt dabei sein konnte und nun Frau und Kind regelmäßig besuchen kann. Ethan hat bereits drei große Brüder, die ihr kleines Geschwisterchen bislang nur von Fotos kennen und sehnsüchtig zu Hause erwarten.

Laut Klinikdirektor Professor Dr. Andreas Müller kommen pro Jahr in der Frauenklinik über 2500 Kinder zur Welt. Weil es immer mehr Zwillingsgeburten gebe, sind dieses Jahr bereits mehr als 1000 Babys im Klinikum geboren worden.