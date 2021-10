Der Katastrophenschutz spielt im Kreis Germersheim auch wegen seiner Lage am Rhein und den Hochwassern eine bedeutende Rolle, informierte Landrat Fritz Brechtel. Die Ausstattung und Ausbildung der haupt- und ehrenamtlichen Katastrophenschützer seien daher mindestens so wichtig wie vorbeugender Schutz. Ein Baustein sei die grenzüberschreitende Krisenkommunikation. Deshalb sei der Landkreis – wie die gesamte Südpfalz und die Südwestpfalz – Partner im Interreg-Projekt zur Installation von Satellitenkommunikationsanlagen an 25 Standorten in der Oberrheinregion, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter.

In Gefahrenlagen müsse eine funktionierende, Kommunikation mit den französischen, deutschen und schweizerischen Nachbarn gewährleistet sein. Sollten wegen flächendeckenden Stromausfalls die üblichen Kommunikations- und Nachrichtenwege ausfallen, würden künftig ausfallsichere Satellitenkommunikationsanlagen in Betrieb genommen, die Sprache und Daten übertragen könnten. Eine solche Anlage sei jetzt im Kreis installiert und einsatzbereit. Durch das Interreg-Programm würden nicht nur Kauf und Installation der Anlagen finanziert, sondern auch Unterhalt und Betrieb bis Ende 2022 gefördert. Zudem sei die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Kommunikationskonzeptes, Mitarbeiterschulungen und länderübergreifende Übungen mit allen Projektpartnern geplant.