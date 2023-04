Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten zwei Jahre der Nachkriegszeit machten auch Speyerern zu schaffen; sie hatten nicht viel zu beißen. Der Mangel an Kartoffeln war einer der Gründe. Diese hätten zum Großteil aus dem Raum Germersheim kommen müssen – was aber nicht der Fall war ...

Mehrere Artikel in der am 3. Oktober 1945 erstmals mit der Rubrik „Speyergau – Germersheim“ erschienen RHEINPFALZ befassten sich mit dem Mangel an Grundnahrungsmitteln.