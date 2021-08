Im Wörther Landesimpfzentrum erhalten 12- bis 17-Jährige jetzt ein Impfangebot. Damit setzt der Kreis Germersheim bereits nach einem Tag den entsprechenden Beschluss des Bundes und der Länder um. Die ersten Impfungen gab es bereits im Zentrum: Von den 798 Menschen, die am Dienstag geimpft wurden, waren 6 unter 18.

„Ich war sehr froh zu hören, dass bei der gestrigen Zusammenkunft von Bund und Ländern das beschlossen wurde, was wir schon seit Tagen fordern: endlich auch 12- bis 17-jährigen Jugendlichen ein Corona-Impfangebot zu unterbreiten.“ Germersheims Landrat, Fritz Brechtel, hat schnell reagiert und grünes Licht gegeben, als heute Vormittag bereits die ersten Eltern vor den Toren des Wörther Impfzentrums standen, um ihre Kinder impfen zu lassen. In verschiedenen lokalen WhatsApp Gruppen haben Eltern aus dem Landkreis Germersheim dazu aufgerufen nach Wörth zu fahren, um ihre Kinder vor Ort impfen zu lassen. Da die notwendige ärztliche Beratung angeboten werden kann und ausreichend Impfstoff von Biontech vorhanden ist, wurde niemanden nach Hause geschickt und schnell das umgesetzt, was am Montag noch in einer gemeinsamen Stellungnahme politisch gewünscht war: die Impfung von 12- bis 17-Jährigen.

Schutz des Klassenverbands wird erhöht

„Dass inzwischen durch das Impfangebot für Jugendliche der Schutz innerhalb der Klassen- und Schulgemeinschaft signifikant erhöht werden kann, das ist auf jeden Fall mal eine gute Nachricht, die uns alle sehr zuversichtlich stimmt“, so Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent für den Kreis Germersheim.

Da nach Meinung vieler Experten gerade bei Kindern im Herbst und Winter ein Anstieg der Corona-Infektionen zu erwarten ist, kommt die neue Ausrichtung von Land und Bund, nach Ansicht von Landrat Brechtel und Beigeordnetem Buttweiler gerade noch rechtzeitig. Brechtel wörtlich: „Auch wenn sich die Ständige Impfkommission mit einer Empfehlung noch zurückhält, so sind die Erfahrungen aus vielen Ländern, in denen bereits uneingeschränkt Kinder geimpft werden, durchweg positiv. Insofern verspreche ich mir noch mehr Sicherheit für die Menschen in unserem Landkreis. Ich hoffe nur, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von den Angeboten Gebrauch machen.“

Voraussetzung für die Impfung

Erwachsene, die zur Impfung nach Wörth kommen, benötigen ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Krankenkassenkarte. Eine Voranmeldung oder ein Termin sind nicht nötig. Kinder oder Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren müssen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden, der entweder das Sorgerecht hat oder eine entsprechende Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten nachweisen kann. Sollten die Großeltern als Begleitung dabei sein, wird zudem eine Einverständniserklärung der Eltern benötigt.

Öffnungszeiten

Das Impfzentrum in Wörth ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 14.30 Uhr, Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

