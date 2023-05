Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das beim THW stationierte Amphibienfahrzeug des Kreises Germersheim hilft im Hochwassergebiet bei Trier. In der stark betroffenen Gemeinde Kordel evakuierten die Helfer am Donnerstag über 30 Menschen, die auch mit Unimogs nicht mehr erreichbar waren. Am Freitagabend waren sie unterwegs nach Ahrweiler.

„Wir sind am Donnerstag um 11.30 Uhr losgefahren“, berichtet der Germersheimer THW-Ortsbeauftragte vom Beginn eines langen Tages. Nach zweieinhalb Stunden sei das THW-Team mit dem Amphibienfahrzeug