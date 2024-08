Aus noch ungeklärter Ursache brannte am Donnerstag, gegen 16.55 Uhr ein an einem Steg im Hafen Germersheim festgemachtes Sportboot. Das Feuer breitete sich nach Mitteilung der Wasserschutzpolizei auf zwei angrenzende kleinere Sportboote aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch diesen und die Löscharbeiten gelangten größere Mengen verschmorte Kunststoffteile in das Hafenbecken. Die Feuerwehr legte deshalb eine Ölsperre aus. Ein Vertreter der unteren Wasserbehörde veranlasste die Entsorgung durch eine Fachfirma. Größere Mengen an Betriebsstoffen traten nicht aus. Es entstand laut Wasserschutzpolizei ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 32.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.