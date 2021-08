Tonnenweise tote Fische sind inzwischen an Land. Für die nächsten Tage darf das Gewässer nicht mehr befahren werden. Entlastung bringt derzeit ausgerechnet ein wohl vor Jahrzehnten illegal gelegtes Rohr.

Schleien, Brassen, Aale ... Mit zehn Booten war die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagabend im Einsatz, um tote Fische aus dem Wasser zu holen. Das erste Fazit: Bis zu zehn Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen sind jetzt mit toten Fischen gefüllt. Der Gestank habe sich inzwischen im gesamten Dorf ausgebreitet, berichten Anwohner. „Stellen Sie mal eine Dose Sardellen drei Tage in die Sonne und riechen sie dann daran“, schildert Felix Teufel, Vorsitzender der Interessengemeinschaft, die drei Angelvereine vertritt, als Vergleich.

Bei dem jüngsten Hochwasser wurde der ungeregelte Polder, der zwischen Neuburg und Berg hinter dem Sommerdeich liegt, überflutet. Das Wasser stand auf den Äckern mit Weizen und Mais und wurde so innerhalb von gut zehn Tagen zu einer sauerstoffarmen, stinkenden Brühe. Am Donnerstag vor einer Woche wurde diese Brühe durch das Öffnen eines Schiebers abgeleitet, über den Dennis-Graben gelangte es in den Tankgraben und das große Altwasser – und das große Fischsterben begann.

Sommer-Situation falsch eingeschätzt

Nun gab es einen Runden Tisch mit Experten aus allen Bereichen. Ein Vertreter der Obere Wasserbehörde war ebenso eingeladen wie der ehemalige Bürgermeister Reinhold Scherrer als Vertreter des Entwässerungsverbands. Dazu kamen unter anderem Uwe Weibel, dessen Institut IUS vor Ort Messungen durchgeführt hat, sowie Vertreter der drei Angelsportvereine.

„Sehr gut“, lautet danach die Einschätzung von Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch, die am Freitag zu dem Gespräch geladen hatte. Ein Fazit: Zur Beseitigung des Oberflächenwassers habe der Entwässerungsverband nach den Vorgaben gehandelt wie immer. Doch da es sich um ein Hochwasser im Sommer handelte, seien die äußeren Umstände andere gewesen als sonst. „Im Nachhinein hätten man vielleicht schneller schließen müssen, damit dass Brackwasser nicht weiter abläuft“, sagt Fleisch.

Frischwasser kann bis Montag helfen

Nun müsse man für die Zukunft lernen: Künftig soll zum Beispiel schon vor der Öffnung der Schließe der Sauerstoffgehalt des Wassers im ungesteuerten Polder gemessen werden. Außerdem wird ein Gutachten die Schadenshöhe erfassen, unter anderem werden die verendeten Tiere untersucht.

Derweil scheint sich die Lage zu entspannen: Schon seit Donnerstagabend pumpt die Feuerwehr sauerstoffreiches, frisches Wasser aus dem Epplesee in die betroffenen Gewässer. Außerdem habe man ein altes Verbindungsrohr zum See gefunden, das man nun nutzen könnte, sagt Fleisch. „Aber das ist keine Dauerlösung.“

Illegales Rohr als große Unterstützung

Dieses Rohr sei vor vielen Jahren illegal zur Bewässerung von Erdbeerplantagen gelegt worden, sagt Teufel, es sei in keinem Plan zu finden und erst vor einigen Jahren eher zufällig entdeckt worden. „Diese illegale Tätigkeit ist jetzt Gold wert für uns.“ Denn durch diesen Zufluss sollte das System laut Fachmann Weibel innerhalb von zwei, drei Tagen aus dem Gefahrenbereich kommen.

Über das Wochenende soll das Gewässer laut Weibel möglichst still ruhen, um die noch lebenden Fische nicht noch weiter zu stressen. „Wir sammeln jetzt nur die toten Fische am Rand ein“, kündigt Teufel an. Erst am Montag werde man wieder mit dem Boot hinausfahren und sehen, wie sich die Lage weiter entwickelt hat.

Fischbesatz ist Totalausfall

Die Situation ist schon dramatisch genug. „Ein ziemlicher Totalausfall, 80 bis 90 Prozent der Fische werden sterben“, schätzt Teufel. Darunter befänden sich auch Tiere, schon über 20 Jahre alt seien. „10 bis 20 Generationen Fische sind weg.“ In der Interessengemeinschaft haben sich die drei Angelsportvereine des Orts zusammengeschlossen. Die IG pachtet die Gewässer, die dann von allen drei Vereinen genutzt werden dürfen. Von dem Fischsterben sei nun etwa ein Viertel der Gewässerfläche betroffen, sagt Teufel. Der Tankgraben und das große Altwasser müssten nun für mehrere Jahre gesperrt werden. Im Spätjahr werde es eine Bestandsaufnahme geben, dann werden frische Fische eingesetzt. „Da ist in den nächsten Jahren nichts drin mit angeln.“