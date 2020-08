Eine 62-jährige Autofahrerin parkte ihr Auto am Samstag gegen 13 Uhr im Bienwald im Bereich Schaidt, um eine Wanderung mit ihrem Hund zu unternehmen. Nach der Wanderung konnte die Wanderin den Abstellort ihres Autos nicht mehr finden. Zunächst suchte die Verkehrsteilnehmerin ihr Auto selbst. Als dies nicht gelang und die Zeit verging, verständigte sie per Telefon hiesige Dienststelle in Wörth. Mit polizeilichem Spürsinn und Engagement wurde das Fahrzeug gefunden. Die überglückliche Autobesitzerin konnte zu ihrem Auto gefahren werden.