Alle vier Felgen samt Reifen haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen an einem Neuwagen in einem Autohaus in der Bellheimer Straße entwendet. Zuvor schlugen sie laut Polizei die Heckscheibe des VW Golf ein. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580 oder E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.