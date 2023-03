Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie starten nun auch wieder die After-Work-Partys am Bürgerhaus in direkter Nachbarschaft zum Weißenburger Tor. Los geht es am Mittwoch, 5. April, von 18 bis 21.30 Uhr. Live-Musik gibt es von der Band „Kapelle! Kapelle!“. Der Eintritt kostet 8 Euro. Weitere Mittwochstermine zum Vormerken sind 3. Mai, 7. Juni, 2. August, 13. September und letztmals der 4. Oktober.