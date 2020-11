Seit Ende September liegen kurz vor der B9-Auffahrt in Höhe des Holcim-Kieswerkes, auf des westlichen Seite beim Wiesenweg, mehrere Tonnen Müll. Das Material wurde illegal entsorgt und besteht aus einem Kies-Sand-Gemisch, das komplett mit Kleinteilen aus unterschiedlichen Materialien durchsetzt ist. Da der gemischte Abfallberg immer noch an der frei zugänglichen Stelle liegt, fragte die RHEINPFALZ bei der Kreisverwaltung nach, wann er entfernt und sachgemäß entsorgt wird. Darauf antwortete die Pressestelle der Kreisverwaltung: „Die Verbandsgemeinde Jockgrim hat in Abstimmung mit der Kreisverwaltung die Untersuchung des betreffenden Materials veranlasst. Sobald diese Analyseergebnisse vorliegen, kann der Entsorgungs- oder Verwertungsweg bestimmt werden. Wir gehen davon aus, dass das Material rasch, auf jeden Fall noch in diesem Monat, beseitigt wird. Hinweise auf den Verursacher liegen leider nicht vor.“