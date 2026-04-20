Lange hat es gedauert, bis eine Lücke im Hochwasserschutz des Landes geschlossen wurde. Jetzt haben Schrebergärtner Treppen in den Deich gebaut. Das kann teuer werden.

Die Werftstraße in Germersheim war viele Jahre eine Lücke im Hochwasserschutz des Landes Rheinland-Pfalz. Während die Hochwasserdeiche von Leimersheim über Sondernheim bis Germersheim vor etwas mehr als zehn Jahren auf ein 200-jähriges Hochwasserereignis erhöht wurden, war das im Bereich um die ehemalige Schiffswerft Germersheim nicht der Fall. Grund waren die Pläne der Stadt, das Werftareal zu einem Wohngebiet zu entwickeln. Erst mit Bonava gelang dies. Das schwedische Unternehmen hatte sich zudem vertraglich verpflichtet, die Werftstraße zu erhöhen, um so den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Mit der Einweihung der erhöhten und sanierten Werftstraße im Juli 2024 kam Bonava den Verpflichtungen recht schnell nach. Inzwischen wird kräftig an den ersten Häusern gebaut.

Zwei illegale Treppen

Das dahinter liegende Kleingartengebiet wurde durch den erhöhten Deich vor einem extremen Hochwasser ebenfalls besser geschützt. Allerdings ist die Böschung nun steiler und höher. Damit die Freizeitgärtner ihrem Hobby weiter nachgehen konnten, hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd zwei feste Treppen mit Handlauf einbauen lassen. Diese sorgen durch ihre Bauweise für entsprechenden Hochwasserschutz im Deichkörper und sind bei jedem Wetter nutzbar. Da es nur zwei Treppen sind, müssen Gartenbesitzer vom Fuß der jeweiligen Treppe entlang des Deichfußes laufen, um zu ihren Gärten zu kommen. Das war jetzt wohl Hobbygärtnern zu viel, und sie gruben kurzerhand selbst Treppen in den Deichkörper.

Parken am Schutzstreifen verboten

Bei einer Ortsbesichtigung nach einer RHEINPFALZ-Anfrage wurden „zwei widerrechtliche Treppenbauten vorgefunden“, schreibt die SGD. Für den Bau weiterer Treppen wäre eine Genehmigung entsprechend der Landesdeichverordnung Rheinland-Pfalz Süd (LDSVO) notwendig gewesen. So heißt es darin: „Hierfür sind die zu deren Beurteilung erforderlichen Erläuterungen, Pläne und sonstigen Unterlagen einzureichen und das berechtigte Interesse darzulegen.“ Prinzipiell verboten sind unter anderem Beschädigung der Grasnarbe und des Oberbodens, die Entnahme von Bodenmaterial sowie die Entsorgung von Grünschnitt oder das Parken mit Fahrzeugen auf den unbefestigten Deichkronen, Deichböschungen und im Deichschutzstreifen.

Hier hat ein Schrebergärtner sich eine Treppe gebaut und mit Holz befestigt. Foto: Ralf Wittenmeier Zwei feste Treppen wurden vom Land in den Deichkörper eingebaut. Für manche scheint der Weg zu ihrem Schrebergarten zu weit zu sein. Foto: Ralf Wittenmeier Zwei Treppen dieser Art wurden in den Rheinhauptdeich integriert. Für manche Gärtner ist der Weg wohl zu weit. Foto: Ralf Wittenmeier Werden Sickerflächen im Damm entdeckt, schützen THW und Feuerwehr, wie hier bei einer Übung, die betreffenden Stellen mit Sdandsäcken. Foto: Nicole Tauer Einst ein illegaler Bau in den Kleingärten entlang der Werftstraße. Foto: Ralf Wittenmeier Gerne wird in dem Bereich auch illegal Müll entsorgt. Foto: Ralf Wittenmeier Bauschutt und anderer Müll ist auf brachen Flächen hinter den Gärten nicht selten zu finden. Foto: Ralf Wittenmeier Wem gehören die alten Autoreifen? Am Ende der Allgemeinheit, die für die Entsorgung aufkommen muss. Foto: Ralf Wittenmeier Foto 1 von 8

Sickerwasser spült Deich aus

„Durch den Einbau einer böschungsparallelen Treppe wird in der Regel nicht in die tiefere Struktur eines Deiches eingegriffen, so dass die Standsicherheit nicht direkt geschädigt beziehungsweise beeinträchtigt wird“, schreibt die SGD. Einbauten wie Treppen in den oberen Bodenschichten können aber „bei Einstau des Deiches den Austritt von Sickerwasser und damit gegebenenfalls verbundenen Materialaustrag begünstigen“. Das heißt, wenn der Deich durch Regen oder ein lang anhaltendes Hochwasser aufgeweicht ist, kann Material aus dem Inneren des Deiches leichter ausgeschwemmt werden. Aus dem Grund muss der SGD zufolge die bauliche Ausführung und der Anschluss des Oberbodens an die Bauwerksteile ordnungsgemäß hergestellt sein. „Bei Hochwasser müssen solche Stellen genauer überwacht werden, um Sickerwasser- und Materialaustrag frühzeitig erkennen und gegebenenfalls dann gebotene Sicherungsmaßnahmen vornehmen zu können.“ Da die Hobbygärtner der SGD zufolge ihre Treppen weder beantragt und somit auch nicht genehmigt haben, kann dies laut LDSVO „als Ordnungswidrigkeit geahndet werden“. Die Landesverordnung sehe Geldbußen von bis zu 50.000 Euro vor. „Im konkreten Einzelfall muss die zuständige Behörde (untere Wasserbehörde) eine dem Tatbestand angemessene Geldbuße festsetzen“, schreibt die SGD und verweist auf die Kreisverwaltung Germersheim.

Kreis wusste auch nichts

Die hat bis vor Kurzem nichts von dem Bau der illegalen Treppen gewusst und schreibt nun: „Der Vorgang wurde uns (...) mit der Presseanfrage bekannt. Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir zur Vorgehensweise noch keine Aussage treffen. Bevor ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird, werden wir uns in Rücksprache mit der SGD-Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Deichmeisterei/Neubaugruppe Hochwasserschutz Oberrhein und der Stadt Germersheim mit dem konkreten Sachverhalt befassen und uns ein eigenes Bild vor Ort machen.“ Und weiter heißt es: „Über die im vorliegenden Fall festzusetzende Höhe des Bußgeldes kann erst nach Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens entschieden werden.“

Regelmäßige Kontrollen

Wenn eine Treppe „in der ausgeführten Form nicht genehmigungsfähig ist, muss diese vom Verursacher auf dessen Kosten zurückgebaut werden“, schreibt die SGD weiter. Wäre eine Treppe grundsätzlich genehmigungsfähig, könnten Anpassungen der Ausführung erforderlich werden. Diese Anpassungen müssen dann vom Verursacher vorgenommen und die Ausführung mit der Deichmeisterei/Neubaugruppe Hochwasserschutz abgestimmt werden. Damit so etwas nicht mehr vorkommt, will die SGD Süd die Stadtverwaltung Germersheim um regelmäßige Kontrollen bitten. Außerdem sollen die Anlieger nochmals über die mit dem Deich verbundenen Besonderheiten und die Gebote/Verbote informiert werden.