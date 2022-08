Unbekannte Täter haben zirka 20 Faserzementplatten illegal an der L538 bei Schwegenheim entsorgt. Schwegenheims Beigeordneter Holger Hellmann (FWG) informiert, dass die Platten in der Nacht von Freitag auf Samstag zirka 500 Meter nach dem Ortsausgang abgeladen wurden. Er vermutet, dass sie Asbest enthalten und deshalb durch eine Fachfirma entsorgt werden müssen. Wie hoch die Kosten dafür sein werden, konnte Hellmann nach Absprache mit der Kreisverwaltung noch nicht sagen. Für die Beseitigung werde die Allgemeinheit über die Müllgebühren zur Kasse gebeten, verdeutlicht Hellmann.

Schwegenheim hat wie zahlreiche andere Kommunen nahezu wöchentlich mit illegal abgeladenem Müll zu tun, den die Bauhofmitarbeiter entsorgen müssen. Beigeordneter Holger Hellmann ist deshalb über jeden Hinweis auf die Täter froh. Wer in Zukunft etwas beobachtet und zu dem jüngsten Fall in der Nacht von Freitag auf Samstag sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Germersheim unter 07274 9580 oder im Verbandsgemeinde-Rathaus in Lingenfeld zu melden unter 06344 5090.