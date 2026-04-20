Oft wird von Behördenmitarbeitern weggeschaut und auf Zuständigkeiten verwiesen. Dass jeder macht wie und was er will, ist somit kein Wunder.

Kleingartenanlagen sind eine schöne Sache. Für viele Menschen ist es der Inbegriff der Freiheit, ein Rückzugsort in der Natur. Zudem kann eigenes Obst und Gemüse angebaut oder können Tiere wie Hühner, Hasen oder Schafe gehalten werden. Mitunter wurden in dem Kleingartengebiet entlang der Werftstraße viele Jahre Kangale, türkische Hütehunde gezüchtet.

Auch gab es schon mal illegale Bauten, die in zweiter Reihe entstanden und nach einer Anzeige abgerissen wurden. Nun haben Gartenbesitzer oder -pächter sich wohl gedacht, was soll ich immer den weiten Weg zur Treppe und wieder zurück auf mich nehmen, wo mein Auto doch oberhalb meines Gartens geparkt ist. Ich bau mir eine eigene Treppe. Die Gefahr durch stetig austretendes Material aus dem Rheinhauptdeich bei länger anhaltendem Hochwasser und vielleicht andauernden Regenfällen, sodass der Deichkörper aufweicht, wurde da vermutlich nicht bedacht. Oder aber dies wurde einfach billigend in Kauf genommen.

Bemerkt wurde der Treppenbau von Behörden nicht. Und das, obwohl ein Standort der Deichmeisterei in direkter Nachbarschaft liegt. Dies zeigt, dass entweder bewusst weggeschaut wird oder regelmäßige Kontrollen fehlen. Jeder macht inzwischen, wie und was er will – wohl wissend: Es passiert doch nichts. Wildes Parken am unbefestigten Deichkörper ist verboten. Zu sehen ist das an jedem schönen Wochenende am Rhein in Germersheim. Schlimmer ist es noch bei Hochwasser, wenn Hochwassertouristen herfahren, um nur mal zu schauen. Kontrolle? Fehlanzeige. Allzu gerne verweisen Behörden auf ihre Zuständigkeiten und zeigen mit dem Finger auf andere. Das muss sich ändern. Gesetze und Verordnungen sind ohne Kontrollen überflüssig.