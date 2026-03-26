Ein oder mehrere noch unbekannte Täter haben auf Westheimer Gemarkung illegal Abfall abgelagert. Es gibt Zeugen. Weitere werden gesucht.

Kaum ist die Aktion „Saubere Landschaft“ vorüber, kaum sind Wege und Fluren von Abfall befreit, sammelt sich schon wieder neuer Unrat an. Einen besonders dreisten Vorfall hat Westheims Beigeordneter Gerhard Weiss ( FWG) gemeldet: Demnach haben ein oder mehrere Personen am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, Müll an einem kleinen Wäldchen, das an einem Feldweg an der Straße zwischen Westheim und Schwegenheim liegt, entsorgt. Weiss mutmaßt, dass der Abfall aus einer Entrümpelungsaktion stammen könnte: „Es sieht so aus, als ob jemand die Garage leer gemacht hat.“

Illegal Müll entsorgt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise auf Foto: Timo Nagel

Konkret: Im illegal entsorgten Müll befanden sich unter anderem Reifen mit Felgen, Radkappen mit VW-Emblem, Gartengeräte, Kanister, Eimer und Verpackungen. Zwei Zeugen, laut Weiss ein in der Nähe arbeitender Landwirt und eine Radfahrerin, der das Fahrzeug auf dem parallel zur B 9 verlaufenden Radweg entgegenkam, haben das Täterfahrzeug gesehen. Dabei soll es sich um „einen hellen, einen weißen Transporter“ mit Pritsche und Doppelkabine handeln, der ein Firmenemblem auf der Tür hatte.

Kosten trägt Kommune

Weiss hat bereits das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lingenfeld über den Vorfall informiert und am Mittwochvormittag die illegale Müllablagerung bei der Polizei in Germersheim angezeigt. Bereits am Dienstagnachmittag haben Mitarbeiter des Westheimer Bauhofs den Abfall abgeholt und zur Deponie gebracht.

Illegale Müllablagerungen gab es in der Vergangenheit auch in Westheim immer mal wieder – laut Weiss vor allem „am Waldrand Richtung Bellheim“. Unlängst sei dort viel Grünschnitt abgelegt worden: „Anscheinend hatte die Deponie zu, oder es wollte jemand nicht lange warten.“ Das Problem von Grünschnitt: „Er könnte Samen von Pflanzen enthalten, die wir in unserem Wald nicht haben wollen“, informiert der Beigeordnete. Ärgerlich aus Sicht von Kommunen: Sie müssen die Kosten für die Entsorgung des Abfalls tragen, falls die Täter nicht ermittelt werden können. Hinweise nimmt Weiss telefonisch unter 0174 3246780 entgegen.