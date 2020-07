Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) erreichten beim Landeswettbewerb Mathematik gute Platzierungen. Dieser Wettbewerb, an dem die IGS-Schüler zum ersten Mal teilnahmen, gliedert sich in zwei Runden, an die sich für die Preisträger ein Kolloquium und ein dreitägiger Mathematik-Workshop anschließen können. In der ersten Runde bearbeiteten Schüler der 8. Jahrgangsstufe in einer zweistündigen Klausur fünf Aufgaben. Katharina Pietruschka und Tobias Meßmer erreichten dabei beide den dritten Platz und qualifizierten sich damit für die zweite Runde im kommenden Schuljahr. Diese besteht aus einer Hausarbeit, in der es innerhalb von sechs Wochen vier Aufgaben selbstständig zu lösen gilt.