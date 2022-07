Sechs Mal wurde inzwischen an den „neuen“ Integrierten Gesamtschulen (IGS) Abitur abgelegt. Um künftig ein attraktiveres Kursangebot auf dem Weg zum Abitur anbieten zu können, rücken die Schulen zusammen.

Mit dem Abitur in der Tasche öffneten sich inzwischen für viele Schülerinnen und Schülern von sechs Jahrgängen die Türen in Richtung Studium oder Ausbildung. Nun soll es ein attraktiveres Kursangebot auf dem Weg zum Abitur an den Gesamtschulen geben. Ein Pilotprojekt gibt es bereits. Diese Kooperation wird im nächsten Schuljahr ausgeweitet, teilen die Schulleiter Axel Weinstein (IGS Rheinzabern) und Jürgen von Randow (IGS Rülzheim) mit: „Ziel der Kooperation ist es, Synergieeffekte umzusetzen“ und die Attraktivität beider Oberstufen durch hochwertige Angebote und Alleinstellungsmerkmale weiter zu erhöhen. In diesem Jahr wurden als Pilotprojekt zwei gemeinsame Kurse in Informatik und Physik gestartet. Das Besondere daran ist, dass eine der jeweils drei Unterrichtsstunden als „hybride“ Stunde abgehalten wird, bei der ein Teil der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht zugeschaltet wird.

Im nächsten Jahr werden die Oberstufenkurse Physik und Informatik wieder schulübergreifend belegt werden können. „Die Chance, dass diese Fächer als Oberstufenkurse zustande kommen, ist damit deutlich größer“, sagt der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler. Für das übernächste Jahr sei geplant, die Profile der beiden Schulen so anzupassen, dass weitere Kurse gemeinsam angeboten und beworben werden können. So habe die IGS Rheinzabern einen Sport-Leistungskurs im Angebot, der dann auch in Rülzheim und im nördlichen Landkreis Germersheim beworben werden könne.

Land unterstützt Kooperation

„Das Gesamtangebot an Fächern und Fächerkombinationen wird somit insgesamt breiter und für Schülerinnen und Schüler, die von außen an unsere Schulen wechseln deutlich attraktiver“, sind die beiden Schulleiter überzeugt. Die Schulaufsichtsbehörde unterstützt das Vorhaben, denn die Schulen stärken durch diese Kooperation beide Schulstandorte und entsprechen dem Wunsch der Landesregierung, eine moderne und vielfältige Schulstruktur zu entwickeln. Schon seit über einem Jahr tauschen sich die Schulleitungen der beiden Schulen über mögliche Aspekte einer Kooperation aus. Begleitet wurden sie dabei von Vertretern der ADD, der Kreisverwaltung in Germersheim als Schulträger und des Ministeriums für Bildung.

Die gemachten Erfahrungen der beiden Schulen zeigen der Mitteilung zufolge, dass das Abiturniveau an der Gesamtschule zu 100 Prozent dem der Gymnasien gleicht. „Durch überschaubare Jahrgänge und viele schülernahe, projektorientierte Unterrichtsmethoden“ gelingt es laut den beiden Schulleitern, „mehr Schülerinnen und Schüler zum Abitur zu führen“. Durch die Kooperation „werden die Wahlmöglichkeiten für die Oberstufenkurse größer und unsere Schulen für viele junge Menschen deutlich attraktiver“.