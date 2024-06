In Zusammenarbeit der drei Integrierten Gesamtschulen im Kreis aus Wörth (Carl-Benz-Gesamtschule), Rheinzabern und Kandel findet alljährlich die große Berufsmesse „Check the Future“ statt. In diesem Jahr ist die IGS Kandel Ausrichterin des Angebotes. Mehr als 70 Betriebe stellen sich dabei am Samstag, 15. Juni, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Neubau der IGS in Kandel den Besuchern vor. Bei dieser großen Berufs- und Ausbildungsmesse soll Schülern, Ausbildungsbetrieben, Berufsverbänden, Fachhochschulen und Universitäten die Gelegenheit gegeben werden, sich zu präsentieren, sich gegenseitig kennen zu lernen und ins Gespräch zu kommen. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Schüler (und deren Eltern) der achten, neunten und zehnten Klasse sowie der MSS 11 und 12.