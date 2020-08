Erstmals wurden zum Ende des Schuljahres eine Schülerin und zwei Schüler der zehnten Jahrgangsstufe der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Rülzheim mit dem sogenannten Mint-Zertifikat ausgezeichnet – als Würdigung besonderer Leistungen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint).

Patricia Alberter, Cedric Huschke und Jannik Sauer engagierten sich seit der fünften Klasse nicht nur im Unterricht, sondern auch darüber hinaus in besonderem Maße im Mint-Bereich. Sie nahmen an naturwissenschaftlich-technisch orientierten Praktika und Workshops teil, arbeiteten in Arbeitsgemeinschaften und Wahlpflichtfächern motiviert mit und konnten in Wettbewerben wie „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“ hervorragende Erfolge erzielen.