Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen, Stromausfall in mehreren Gemeinden und Störungen im Bahn- und Busverkehr sind Bilanz des Sturmtiefs Ignatz bis Donnerstag Mittag. In Germersheim ist ein Baum auf ein Auto gestürzt, auf der A65 krachte ein Schild in einen Lkw.

Sturmtief „Ignatz“ beeinträchtigt auch den Bus- und Bahnverkehr inner- wie außerorts und voraussichtlich noch den gesamten Tag massiv. Das teilt die Albtal Verkehrsgesellschaft (AVG) mit. Aufgrund umstürzender Bäume, umherfliegender Gegenstände, dadurch verursachter Weichenstörungen und Stromausfällen kommt es im gesamten Verbundgebiet zu teilweise erheblichen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr. Aktuell nicht beziehungsweise erschwert befahrbar sind die Strecken S31 und S32, S4 im Bereich Heilbronn, S5 zwischen Karlsruhe und Menzingen, S7/S8 zwischen Karlsruhe und Rastatt und immer wieder auch einzelne Abschnitte der Karlsruher Innenstadt.

Stromausfälle in mehreren Gemeinden

Auf Grund des Sturmtiefs gibt es am Donnerstagmorgen verschiedene Störungen in der Stromversorgung im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz AG vor. Das teilten die Pfalzwerke aktuell mit. Im Kreis Germersheim ist Rheinzabern vom Stromausfall betroffen. Die aktuelle Versorgungssituation im Netzgebiet der Pfalzwerke können online unter folgendem Link abgefragt werden.

In Teilen von Maximiliansau ist in der Nacht zum Donnerstag der Strom ausgefallen. Laut Meldungen auf Facebook war das gegen 4 Uhr und etwa eine Stunde. Das Internet über Vodafone (Kabel) war (vermutlich nach dem Stromausfall) bis etwa 9 Uhr in Teilen von Maximiliansau weg. Laut Feuerwehr Neuburg gab es auch dort in Teilen des Ortes am frühen Morgen Stromausfälle. Ausfall war dort gegen 7 Uhr behoben.

B35 längere Zeit gesperrt

Auf der B 35 von Germersheim Richtung Huttenheim ist im Sturm gegen 8.45 Uhr ein Lkw umgekippt. Nach der Abfahrt Rheinsheim ist die B35 Richtung Bruchsal um 10 Uhr noch gesperrt, teilt die Polizei Germersheim mit. In Germersheim selbst werden abgebrochene Äste am Unkenfunk im Bereich des Bahndammes beseitigt. Am Eingang zum Skulpturenpark Fronte Beckers wurde ein Stromkabel heruntergedrückt. In Teilen von Germersheim ist das Internet ausgefallen. Zum aktuellen Straßenbild am Donnerstag Morgen gehören auch „tieffliegende“ Mülleimer.

Feuerwehren räumen Bäume weg

Die Feuerwehren und Bauhöfe haben Großeinsatz. Zwischen Leimersheim und Kuhardt musste ein umgestürzter Baum von der Straße geräumt werden. Auf der B9 Richtung Karlsruhe bei Germersheim Süd lag ebenfalls ein Baum quer, genauso zwischen Rheinzabern und Rülzheim. In der Theobaldstraße in Germersheim stürzte ein Baum auf ein Auto. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ansonsten berichtet die Polizei von umherfliegenden Baustellenschildern und Ästen.

Lkw fährt gegen Schild

3000 Euro Sachschaden entstand bei einem Lkw-Unfall auf der A65 in Richtung Ludwigshafen um 6.50 Uhr. Der 60-Jährige überholte mit seinem Lkw einen anderen Lastwagen als er auf Höhe Rohrbach, kurz nach Ende der Baustelle, gegen ein Schild fuhr, das auf der Mittelleitplanke für den Gegenverkehr montiert war. Durch den Sturm wurde es in die Fahrbahn des Lkw-Fahrers gedrückt. Beim Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel beschädigt und ein Loch in die Frontscheibe gerissen. Der Fahrer bleib laut Polizei unverletzt, das Schild wurde durch den Aufprall in die Böschung katapultiert.