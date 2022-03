Im Daimler Lastwagenwerk konnte die IG Metall ihre starke Position ausbauen. Im Global Logistik Center (GLC) wurde das erste Mal ein eigener Betriebsrat gewählt. Dort befindet sich jetzt die dominierende Industriegewerkschaft in einer ungewohnten Position.

Die Zeiten, in denen in den Daimler-Standorten Wörth und Germersheim ein gemeinsamer Betriebsrat gewählt wurde, sind vorbei: Bei der Aufspaltung des Konzerns wurde das Logistik Center der Personenwagen-Sparte und damit Mercedes Benz zugeschlagen. Der Betriebsrat im Lastwagenwerk Wörth schrumpfte deshalb um zwei Sitze auf 37. Der erstmals gewählte Betriebsrat in Germersheim hat 23 Sitze.

Mit den Neuwahlen am Dienstag konnte die IG Metall ihre dominierende Position in Wörth etwas ausbauen: Sie hat wieder 24 Sitze; weil der Betriebsrat kleiner ist, hat sie damit prozentual etwas zugelegt. Deutlich zugelegt von zwei auf fünf Sitze hat die Liste „Die Arbeitnehmer“. Im Gegenzug verloren haben die „Interessengemeinschaft Zukunft“ und das „Generationenbündnis“ die mit einer gemeinsamen Liste antraten: Statt auf zehn kommen sie zusammen auf noch sieben Sitze. Die Christliche Gewerkschaft Metall behält einen Sitz. An der Wahl haben sich 53,4 Prozent der 11.207 Wahlberechtigten beteiligt.

Nur 10 von 24 Sitzen

Noch höher war mit 60 Prozent die Wahlbeteiligung im Germersheimer Logistik-Center. Dort entfallen allerdings auf die IG-Metall-Liste nur 10 der 24 Sitze. Je sechs Sitze haben die Listen „Interessengemeinschaft Zukunft“ und „Gemeinsame Teile-Logistik“. Die IG Zukunft wurde vor allem von Angestellten gewählt, so die Einschätzung von Köhler. Die Christliche Metallgewerkschaft hat auch im Logistik-Center-Betriebsrat einen Sitz.

Ralf Köhler, Bevollmächtigter des IG-Metall-Bezirks Landau, spricht lieber davon, dass „17 IG-Metall-Mitglieder auf verschiedenen Listen“ Logistik-Center-Betriebsrat vertreten sind. Das bedeutet: Sieben IG-Metaller haben erfolgreich auf einer der anderen drei Listen kandidiert. „Das schafft Raum für Kooperationen“, sagt Köhler. Ansonsten müsse die IG Metall sich überlegen, wie sie die Belegschaft in Germersheim „noch besser abholen“ könne.

Initiative ergreifen

Das Ergebnis in Wörth sieht Köhler als Bestätigung, dass es richtig war, „ein Zukunftskonzept einzufordern und nicht zu warten, bis das Management kommt“. Betriebsräte und Gewerkschaften dürften nicht nur reagieren, sondern müsse auch die Initiative ergreifen und damit auch Verantwortung übernehmen.