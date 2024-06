Die IG Metall Landau hat in einer feierlichen Veranstaltung in der Oldtimerscheune in Ottersheim langjährige Mitglieder geehrt: für 50, 60 und sogar 70-jährige Zugehörigkeit. Laudator Harald Lange, Zweiter Bevollmächtigte der IG Metall Landau, hob die Verdienste der Jubilare hervor und erinnerte an gemeinsame Kämpfe und Erfolge.

Die Geehrten

Folgende Südpfälzer wurden für ihre Mitgliedschaft geehrt: Elisabeth Albert aus Burrweiler (70 Jahre); für 60 Jahre: Hermann Becker (Heuchelheim-Klingen), August Bindner (Hördt), Herbert Gehrlein (Kuhardt), Wolfgang Geisser ( Wörth), Otto Hoffman ( Herxheim), Dietmar Pacia (Wörth, Klaus Schweickert (Wörth), Kurt Uterhardt (Offenbach) und Helmut Werling (Hatzenbühl); für 50 Jahre: Hans Adam (Herxheim), Josef Antoni (Rülzheim), Günter Bast (Germersheim), Manfred Braun (Wörth), Peter Drescher (Herxheim), Stefan Füsterer (Herxheim), Johannes Grosshans (Freckenfeld), Heinz Heller (Billigheim-Ingenheim), Walfried Hoffmann (Kuhardt), Rainer Hust (Bad Bergzabern), Gerhard Letzelter (Wörth), Karin Meier (Jockgrim), Armin Erich Paul (Wörth), Hand-Gerd Poerschke (Jockgrim), Gerhard Ries (Steinweiler), Fredi Runck (Steinweiler), Gerhard Schiffler (Rheinzabern), Franz Schmid (Frankweiler), Karl Schreiner (Bellheim), Egon Wilhem (Wörth), Alfred Wojnar (Steinfeld).