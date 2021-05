Herbstzeit ist Drachenzeit. Das Foto vom Drachen steigen lassen hat uns Gerhard Wagenblatt aus Rülzheim geschickt. Im Herbst ist es häufig windig, das ist bestes Wetter um einen Drachen steigen zu lassen. Doch dabei gibt es einige Dinge zu beachten, denn auch beim Drachensteigen gibt es Regeln: Das fängt schon bei der Schnur an. Maximal 100 Meter sollte die lang sein. Der Drachen darf also nicht zu hoch fliegen. Wer einen längeren Drachen aufsteigen lassen will, braucht dafür eine Genehmigung. Zudem darf man in der Nähe von Flughäfen, Landeplätzen und Segelflugplätzen keine Drachen fliegen lassen. Man muss mindestens drei Kilometer Abstand halten. Auch in der Nähe von Straßen und Gleisen darf der Drache nicht in die Luft. Damit sollen Unfälle verhindert werden. Verboten ist das Drachensteigen auch in Naturschutzgebieten und in Landschaftsschutzgebieten. Tiere und Pflanzen sollen dort keinen Schaden nehmen. Fernhalten muss man sich unbedingt auch von Stromleitungen. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort fürs Drachensteigen, sollte man auch Abstand zu parkenden Autos halten. Stürzt der Drachen plötzlich ab, könnte er die Fahrzeuge beschädigen. Auch neben Tierweiden sollten wir keinen Drachen steigen lassen. Pferde beispielsweise könnten sich erschrecken, wenn der Drache ihnen zu nahe kommt. Doch das ist noch nicht alles. Bei Blitz und Donner ist das Drachensteigen zu gefährlich.