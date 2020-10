Wie hoch die 2. Welle auch sein wird – immer mehr Experten fordern, dass Risikogruppen besonders geschützt werden sollen. Dazu gehören zuallererst sehr alte und pflegebedürftige Menschen. Aber haben Sozialstationen und Pflegeheim auch das dafür nötige Hygiene-Material?

„Wir haben früher für 100 Milliliter Desinfektionsmittel 1,50 Euro bezahlt. Heute sind dafür 8 bis 9 Euro fällig“, sagt Christian Scheiba, Leiter der Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth. Die Station betreut 650 Menschen, 90 Mitarbeiter absolvieren am Tag rund 600 Hausbesuche: manche Pflegebedürftige bis zu drei Mal am Tag.

Masken wieder günstiger

Klar ist, dass die Pflegekräfte bei ihren Einsätzen Desinfektionsmittel nicht in vielleicht etwas günstigeren Kanistern mitnehmen können. Klar ist aber auch, dass sie die besonders dichten FFP2-Masken tragen. Pro Tag braucht jeden Pflegekraft ein bis zwei dieser Masken. Wobei die mittlerweile im Vergleich um Frühjahr wieder günstig sind. Sie kosten jetzt 2 Euro das Stück, bei einer Lieferung im April seien 5 Euro verlangt worden, so Scheiba. Er habe das Gefühl, dass die Masken mittlerweile in Deutschland hergestellt werden.

Teuer geworden seien hingegen die Schutzkittel, so Scheiba: Früher haben sie etwa 2,50 Euro pro Stück gekostet, jetzt müssen 8 Euro bezahlt werden. Ähnlich sei es bei den Latex-Handschuhen. Die Packung mit 100 Stück lag früher um die 2 bis 3 Euro, jetzt müssen 9 bis 12 Euro bezahlt werden. Und der Verbrauch ist hoch: Nach jedem Hausbesuch müssen die Handschuhe gewechselt werden – wenn nicht sogar öfter.

Trotz der hohen Preise konnte die Sozialstation sich aber mit allem benötigten Material eindecken, so Scheiba. Zumal der Staat ja auch Geld zuschieße.

Nachschub läuft

„Wir sind gut versorgt, das läuft, wir sind für die 2. Welle sehr gut gerüstet“, sagt auch Wolfgang Kuhn, Geschäftsführer der Braun’schen Stiftung (Rülzheim). Der Nachschub laufe regelmäßig ein, die Lagerbestände seien gut. „Wir tun uns zum Beispiel schwer, noch mehr Desinfektionsmittel zu lagern, weil dessen Haltbarkeit ist ja auch begrenzt“, sagt Kuhn. Auch er berichtet von großen Preissteigerungen.

100 Prozent Aufschlag

„Schon 100 Prozent Aufschlag“ müsse die Braun’sche Stiftung mittlerweile bezahlen, so Kuhn. Und das obwohl sie schon lange mit einem Lieferanten eng zusammen arbeite. Aber der müsse auch seine gestiegenen Kosten für die Grundstoffe weiter geben. Zu Situation im Frühjahr sei das aber nicht zu vergleichen: Da habe die Stiftung für eine FFP2-Maske statt 2,50 sogar 7,50 Euro bezahlt.

„Wir haben keine Schwierigkeiten“, sagt auch Joachim Grabe, Leiter des AWO Seniorenhaus „Lina Sommer“ (Jockgrim). Der Einkauf werde zentralisiert von der AWO erledigt, die als großer Nachfrager am Markt entsprechend agieren kann.