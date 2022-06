Am Samstag, 9. Juli und Sonntag, 10. Juli, wird im Philippsburger Stadtteil Huttenheim das Dorffest gefeiert. Die örtlichen Vereine laden dazu in die Ortsmitte ein. Der Fassanstich markiert den Festbetrieb uns ist am Samstag um 18 Uhr. Am Fest-Sonntag beginnt der Betrieb dann um 11 Uhr. Angekündigt sind für die Besucher Live-Musik, Essen und Trinken und verschiedene Fahrgeschäfte für die Kinder.