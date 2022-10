Der Hungermarsch, der am Montag in Leimersheim und Hördt stattgefunden hat, spielte nach der vorläufigen Hochrechnung eine Spendensumme in Höhe von rund 13.500 Euro für die Entwicklungsprojekte in Akwatia/Ghana ein. Der Sprecher der Aktionsgruppe, Thomas Danner, ist guter Dinge, dass noch eine tatsächliche Spendenhöhe von 20.000 Euro erreicht werden kann. Beim Hungermarsch sind etwa 100 Personen mitgelaufen.

Spendenkonten der Aktionsgruppe Ghana: VR Bank Südpfalz, IBAN DE98 5486 2500 0000 3763 70, Sparkasse Germersheim-Kandel, IBAN DE76 5485 1440 0022 0065 06.