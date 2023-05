Das Spendenaufkommen des 42. Hungermarsches des Vereins „Indienhilfe – Pater Franklin“ lag genauso so hoch wie im vergangenen Jahr. Unterstützt werden mehrere Projekte und die Schule.

Dabei hatte es nach Abschluss des Hungermarsches gar nicht so gut ausgesehen, wie der Vorsitzende des Vereins, Hubert Borger, auf Nachfrage mitteilte. Am Ende des Marsches waren erst Spendenzusagen von gut 23.000 Euro vorgelegen. Doch in den folgenden Wochen gingen noch zahlreiche Spenden ein, sodass letztlich doch das Ergebnis des Vorjahres mit rund 40.000 Euro erreicht wurde.

Nachdem der Hungermarsch in den Coronajahren 2020 bis 2022 dreimal ausfallen musste und nur als „individuelle Veranstaltung“ erfolgen konnte, trafen sich in diesem Jahr die Freunde der Indienhilfe erstmals wieder in Hagenbach. Nach einem Gottesdienst ging es auf eine erstmals verkürzte Wanderstrecke durch den Bienwald, weil Scheibenhardt als Station weggefallen war. Die Teilnehmerzahl war mit etwa 300 Wanderern zwar etwas geringer als in früheren Jahren, dennoch zeigte sich der Verein „durchaus zufrieden“ damit, so Borger. Besonders aufgefallen sind ihm zahlreiche junge Familien. Sehr erfreut war er über das Engagement der Helfer.

Mit den Spendengeldern sollen die bestehenden Projekte weitergeführt werden. Da wegen der Corona-Krise in Indien der Schulunterricht beinahe zwei Jahre ausgefallen war, wurden nach Ende der Pandemie mehr Lehrer eingestellt und mehr Klassenzimmer eingerichtet. Hierfür wird Geld gebraucht, ebenso wie für die Einstellung von Sicherheitskräften und Installation technischer Überwachung zum Schutz vor Überfällen. Wie Pater Franklin in seinem letzten Brief berichtete, ging die Schulzeit gerade zu Ende. „Für die Kinder beginnen jetzt die Ferien.“ Doch bevor sie die Schule verließen und zu ihren Eltern zurückkehrten, haben sie auf den Feldern, wo sie Gemüse zum Eigenbedarf anbauen, noch schnell Zwiebeln geerntet.