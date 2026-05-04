Mehr als 40.000 Euro hat der 45. Hungermarsch des Vereins „Indienhilfe Pater Franklin“ erwirtschaftet. Unterstützt werden laufende Projekte in Indien.

Die Spendensumme des 45. Hungermarsches teilte der Verein im Kirchenblatt mit. Die Verantwortlichen sind mit der Summe „sehr zufrieden“. Sie waren sowohl von der Spendenhöhe als auch von der Teilnehmerzahl überrascht. Die Summe wird diesmal nicht für ein konkretes Projekt eingesetzt. Sondern sie soll den Aufgaben der Pilar Fathers vor Ort zugutekommen. Besonders sind sie für die schulische Ausbildung der Kinder und jungen Erwachsenen sowie für die Unterstützung der Leprakranken in der Missionsstation vorgesehen. Auch für die Versorgung der Menschen in Kalkutta mit medizinischer Hilfe und für Essen soll die Summe eingesetzt werden. Dort werden täglich etwa 200 warme Mahlzeiten ausgegeben.

Pater Franklin nahm in diesem Jahr altersbedingt und wegen gesundheitlicher Einschränkungen nicht am Hungermarsch teil. Sein Ziel ist es aber, „noch einmal nach Deutschland zu kommen“, schrieb er. Auch seinem Stellvertreter Pater Attley Gomes war die Anreise nicht möglich, weil sein Flug wegen des Krieges im Iran gestrichen wurde. Er dankte „von Herzen für die Unterstützung der Projekte für die Armen in Indien“.

Info

Indienhilfe Pater Franklin, Spendenkonten: VR Bank Südpfalz, IBAN DE56 5486 2500 0002 8391 80 oder Sparkasse Südpfalz, IBAN DE38 5485 0010 0001 0108 00. Verwendungszweck jeweils: Hungermarsch Indienhilfe.

