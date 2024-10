Am 3. Oktober marschierten nach einem gut besuchten Gottesdienst rund 90 Menschen beim Hungermarsch einen Rundkurs durch die Rheinauen über Hördt und Kuhardt zurück ins Pfarrheim. Nach einer aktuellen Hochrechnung der Aktionsgruppe Ghana liegt der Spendenstand des 40. Hungermarschs bei über 20.000 Euro, wie Thomas Danner, Sprecher der Aktionsgruppe Gruppe mitteilt. In die Bilanz gehen noch weitere Spenden bis zum Jahresende ein. Das Geld ist für die „Hilfe für Selbsthilfe-Projekte“ der aus Leimersheim stammenden Schwester Miguela, die viele Jahrzehnte in Akwatia/Ghana gelebt hat, bestimmt. Neben der Unterhaltung des Krankenhauses und anderer vielfältiger Projekte wird aktuell verstärkt auf Bildung gesetzt. Weiterhin kommt jeder Euro in Ghana an, wo die Dominikanerinnen mit hervorragenden einheimischen Mitarbeitern gute Strukturen aufgebaut haben. Noch heute steht die nun in Speyer lebende Schwester Miguela regelmäßig mit ihren ehemaligen Mitarbeitern in Kontakt.

Info

Spendenkonten der Aktionsgruppe Ghana:

VR Bank Südpfalz, IBAN DE98 5486 2500 0000 3763 70, Sparkasse Germersheim-Kandel, IBAN DE76 5485 1440 0022 0065 06.