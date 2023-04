Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hundehalter in Schwegenheim müssen ab 2022 voraussichtlich tiefer in die Tasche greifen. Die dadurch entstehenden Mehreinnahmen für die Gemeinde von 2800 Euro sind aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Die Zahlen im Haushalt 2022 bleiben tiefrot. Der Ortsgemeinderat entscheidet am Dienstag über die Hundesteuer und den Etat.

Schwegenheim hat die niedrigsten Hundesteuern in der VG Lingenfeld. Vor einem Jahr hatte die CDU vorgeschlagen, die Steuersätze denen der Nachbargemeinden anzupassen. Weil die Zeit für