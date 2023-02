In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte mehrere hundert Liter Diesel aus abgestellten Lkws in Lingenfeld und Germersheim gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen Im alten Zoll in Lingenfeld und in der Waldstraße in Germersheim geben könne, sollen sich bei der Polizei Germersheim melden, 07274 9580, E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de.