Am vergangenen Freitagabend wurden Jugendliche beobachtet, die sich an der Parkanlage an der Verbandsgemeinde Jockgrim aufhielten. Nachdem es einen lauten Knall gab, schauten die Zeugen nach und konnten einen zerstörten Hundekotbeutelspender vorfinden. Die Jugendlichen konnten laut Polizeibericht flüchten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.