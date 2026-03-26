Am Sonntag, 29. März, findet in Hagenbach beim Verein der Hundefreunde (VdH) auf dem Hundeplatz am Altrhein 3 das nächste Hoopers-Turnier statt. Das Meldebüro öffnet um 8 Uhr, der erste Start ist für 9 Uhr geplant. Es werden insgesamt 40 Starterteams verteilt auf drei Klassen erwartet. Hoopers ist eine Hundesportart, bei der der Hund einen Parcours aus Bögen, Tunneln, Tonnen und Zäunen auf Distanz absolviert. Der Mensch läuft nicht mit, sondern lenkt aus einem Führungsbereich heraus.