Vor Weihnachten kam es zu einem Beißvorfall zwischen zwei Hunden beim Spazierengehen, dabei verstarb ein Hund. Das Ordnungsamt, das von dem Vorfall erst im neuen Jahr erfuhr, ordnete Leinenzwang und das Tragen eines Maulkorbs an. Zudem musste der Hund, der gebissen hatte, sich einer Wesensprüfung unterziehen. Das schriftliche Ergebnis liegt nach Angaben von Christian Cambeis, Vollzugsbeamter der Verbandsgemeinde Rülzheim, noch nicht vor. Dennoch sei der Hund kein gefährlicher Hund nach dem Landeshundegesetz. Zu diesem Ergebnis seien die beiden Gutachter der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Rheinpfalz gekommen. Der Hund habe normales Verhalten gezeigt. Der Hund müsse – wie übrigens alle anderen Hunde auch – innerorts an der Leine geführt werden. Außerhalb der geschlossenen Bebauung sei eine Schleppleine vorgeschrieben. Derzeit müsse der Hund beim Gassigehen noch einen Maulkorb tragen. Diese Anordnung des Ordnungsamtes bleibt Cambeis zufolge so lange in Kraft, „bis das schriftliche Gutachten vorliegt und diese Anordnung dadurch aufhebt“. Die Hundebesitzer „werden darüber dann schriftlich informiert“, sagt Cambeis.