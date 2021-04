Gassigehende Hundebesitzer müssen ihre Vierbeiner künftig auch außerhalb des Ortes ohne Aufforderung anleinen, wenn sich ein Passant nähert beziehungsweise sichtbar wird; besonders gekennzeichnete Blindenhunde sind von dieser Regelung ausgenommen. Zudem dürfen die Hunde nicht ohne geeigneten Führer in öffentlichen Anlagen ausgeführt oder gar frei umherlaufen gelassen werden. Bello und Waldi dürfen auch nicht auf Kinderspielplätze mitgenommen werden, und sie dürfen auch nicht in Brunnen, Weihern oder Wasserbecken baden. Das sind die gravierendsten Änderungen der Gefahrenabwehrverordnung der Verbandsgemeinde Bellheim, die der Rat nach Auskunft von Bürgermeister Dieter Adam am Mittwoch verabschiedete. Die neue Verordnung gilt bis 30. Juni 2041.