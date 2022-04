Die beiden Hunde, die am Radweg Richtung Lustadt oder in der Westheimer Georg-Heeger-Allee Giftköder gefressen hatten, zeigten zwar schwere Vergiftungserscheinungen, sind aber nicht, wie gemeldet, verstorben. Laut Polizeisprecher Dennis Dobberstein hat eine betroffene Hundebesitzerin am Mittwoch der Polizeiinspektion Germersheim mitgeteilt, dass ihr Vierbeiner die Vergiftung nach erfolgreicher Behandlung in der Tierklinik überlebt und sich der Vorfall bereits am 2. April ereignet habe. Laut Dobberstein hatte die Frau auch Kenntnis von der Vergiftung eines zweiten Hundes, der ihren Angaben zufolge aber ebenfalls überlebt habe. Wie berichtet, hatte Ortsbeigeordneter Gerhard Weiss (FWG) am Dienstag der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass beide Hunde an den Vergiftungen verendet seien. Auf Nachfrage bestätigte Weiss am Donnerstag, dass er das im Gespräch mit einer betroffenen Hundehalterin, die ihn angerufen und um Hilfe gebeten habe, auch so verstanden hatte.